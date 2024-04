CAIO Donaueschingen: Werkzaamheden zijn begonnen

Om dit te kunnen realiseren, is het bedrijf Schafhof Connects GmbH, onder leiding van directeur Ulrike Steeb, bijgesprongen. De organisatie van de wedstrijd is in handen van Uwe Fuchs. Hij is internationaal parcoursbouwer en draait al vele jaren mee binnen de mensport. Uwe Fuchs wordt ondersteund door Markus Metz. Ook hij heeft veel ervaring binnen de sport en nationaal jurylid en parcoursbouwer.

Verniewing van de hindernissen

Team Tirol (Gerhard en Ulrike Sparber uit Oostenrijk) kreeg de opdracht om de hindernissen in Donaueschingen te vernieuwen en Zaunteam Obere Donau-Bodensee uit Sauldorf-Krumbach kreeg de opdracht om de boorwerkzaamheden uit te voeren.

Op maandag 11 maart was het zover. Het werk aan de bouw van de nieuwe hindernissen begon. Eerst werden alle oude planken losgeschroefd en vervolgens werden de palen eruit getrokken. Tijdens deze werkzaamheden werd het nieuwe materiaal geleverd. 240 nieuwe houten palen en ongeveer 1.000 meter aan nieuwe planken, evenals ongeveer 20 ton zand om de gaten op te vullen. Daarnaast leverde het bedrijf Wiroplast-Mauderli GmbH uit Satteins in Oostenrijk een complete kunststof hindernis. Er komt ook een zware mobiele hindernis, zodat er uiteindelijk 7 nieuwe hindernissen worden gerealiseerd.

