CAIO Kladruby: dressuur in volle gang

De terreinen van de stoeterij zijn een lust voor het oog. De bomen vol in bloei en de prachtige merries en veulens van de stoeterij vormen een geweldig decor voor deze internationale wedstrijd met landencompetitie.

Geen Nederlandse deelname bij de enkelspannen, maar in het door ‘Oost-Europese’ rijders gedomineerde wedstrijdveld, kwam er bij de driesterren tweespanrubriek één Nederlandse combinatie aan de start: Leo van den Burgt. Hij reed zich met een nette proef naar een positie in de middenmoot, het in voetbaltermen uitgedrukte ‘linkerrijtje’. Door de stevige wind verloor Leo zijn hoed, maar hij wist de concentratie te behouden en groette de jury op de klassieke manier: met de zweep voor de borst.

De rijder uit het Brabantse Meijel toonde zich na de proef een gelukkig mens: “Het is pas de tweede dressuurproef voor mijn rechterpaard Jaguar, die voorheen alleen de marathon liep. Vorig jaar heeft Jaguar mijn derde paard een keer moeten vervangen in de dressuur en dat pakte eigenlijk heel goed uit. Vandaag onder de 60 strafpunten …. ik ben heel blij!”

De dressuur in de tweespanrubriek werd gewonnen door de Pool Rafal Wojtacha met een score van 52.40 strafpunten.

Programma vrijdag

Vandaag worden in het ochtendprogramma eerst de tweesterrenrubrieken enkelspan en tweespan afgerond, waarna de vierspannen aan de beurt zijn. Onder hen twee Nederlandse deelnemers: Hans Heus (starttijd 14.36 uur) en Koos de Ronde (17.02 uur) en drie Belgen (Glenn Geerts 11.55uur, Tom Stokmans 15.10 uur en Dries Degrieck 17.24 uur).

De wedstrijd is via livestream te volgen!

Klik hier voor de livestream

Klik hier voor alle uitslagen en de startlijst