CAIO Pau: Goud voor Marion Vignaud en Frankrijk, brons voor Rudolf Pestman

Na de vaardigheid van gisteren, was er behoorlijk wat regen gevallen, maar hoewel de bodem waarop de marathon gereden moest worden wat zwaar werd bleef het parcours goed begaanbaar en kon iedereen de wedstrijd uitrijden.

De onderlinge verschillen in de marathontijden waren ontzettend klein; de rijders waren aan elkaar gewaagd. Klassementsleider Kelly Houtappels – Bruder had een pechdag. Ze reed een zeer snelle marathon, behield de voorsprong op Vignaud, maar in de waterhindernis miste ze poort B en werd daardoor geëlimineerd. Ook Rudolf Pestman had een moment van pech toen zijn groom Henry van de wagen viel in hindernis 4 met de heuvel, wat hem vijf extra strafpunten opleverde. Toch kon hij deze tegenslag hebben; hij eindigde hierdoor weliswaar als tiende in de marathon, maar stond zijn bronzen podiumplek in het eindklassement niet meer af.

Marie Schiltz klom knap op naar het zilver in het eindklassement met een derde plaats in een foutloze marathon. Joop Gommers werd zestiende met zijn nieuwe paard Guus en heeft weer het nodige aan ervaringen opgedaan.

