CHIO Aachen open voor organiseren WK vierspannen 2026

In 2026 is het precies twintig jaar geleden dat in Aachen de Wereldruiterspelen van 2006 werden gehouden. Voor velen die er aanwezig waren kunnen het nog scherp voor de dag halen.

De organisatie kijkt uit naar de overleggen die gaan volgen, waarin bekend wordt wat de randvoorwaarden worden om de kampioenschappen in Aachen te kunnen laten plaatsvinden. “We willen graag een internationaal kampioenschap bieden voor de paardensport”, laat de organisatie weten.

Bron: FEI & CHIO Aachen

Logo CHIO Aachen