CHIO Aken verplaatst naar september

De snelheid waarmee de versoepelingen op het coronabeleid worden ingevoerd, hebben de organisatie doen besluiten het concours te verplaatsen. Volgens toernooidirecteur Frank Kemperman is dit de enige manier om straks een event te kunnen organiseren dat enigszins kan tippen aan de reguliere CHIO-beleving.

“Een CHIO zonder bezoekers is voor ons geen optie. Juist de sport in combinatie met de atmosfeer maakt dit evenement zo bijzonder. En de bezoekers zorgen juist voor die atmosfeer. We hopen dat er in september meer mogelijk is betreft het toelaten van publiek. Hoeveel procent van het normale bezoekersaantal we dan toe mogen laten, dat valt nog te bezien.”

Kemperman benadrukt dat dat het sportieve programma hetzelfde zal zijn. “Uiteraard realiseren we ons dat het verzetten van het CHIO voor iedereen uitdagingen met zich meebrengt. Door de coronapandemie is de hippische agenda momenteel helemaal door de war. Dat het concours nu samenvalt met andere grote wedstrijden is niet te vermijden. Er zijn momenteel heel veel onduidelijkheden, maar we hopen dat er met de tijd er ook meer mogelijk is. En we de deelnemers en bezoekers een passende beleving kunnen bieden.”

Bron: KNHS