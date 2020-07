Deelnemers le Pin au Haras blij om weer te rijden

Maatregelen

Op het terrein waren zowel toiletgebouwen als douches aanwezig welke met grote regelmaat schoongemaakt werden. Het verkennen van de vaardigheid werd opgedeeld per categorie, wat drukte verspreidde. Daarnaast werden deelnemers verzocht om een mondkapje te dragen bij het verkennen van de vaardigheid en alle aanwezigen werden verzocht zich aan de Franse Corona-maatregelen te houden: 1 meter afstand en een mondkapje dragen in afgesloten ruimtes (op de toilet en in de tent naast de losrijpiste).

Dressuur

Donderdag reden de enkelspan pony’s en tweespan paarden de dressuur. Milou Huisman (NED) won met een score van 55.47 de enkelspan pony categorie. Karolin Schettler (GER) en Cédric Scherrer (SUI) volgden haar op de tweede en derde plaats.

Lars Schwitte (GER) won de dressuur met 44.67 punten met zijn tweespan paarden. Werner Ulrich (SUI) en Stan van Eijk (NED) maakten het podium compleet.

Vrijdagochtend startte Saskia Siebers (NED) de dag en eindigde als derde in de categorie enkelspan paard. Martin Fabrice (FRA) en Marion Vignaud (FRA) eindigden eerste en tweede.

Louise Reinke (GER) wist tijdens haar tweede internationale wedstrijd met haar tweespan palomino’s de dressuur te winnen. Ze werd gevolgd door Louise Fillon (FRA) en Nico van Praet (BEL).

Louise Fillon

Marathon

De marathon bestond uit 6 technische hindernissen, welke over het algemeen niet voor grote verschuivingen in het klassement zorgde.

Eindstand totaal

In de categorie enkelspan pony reden 7 deelnemers een foutloze vaardigheid binnen de tijd. Uiteindelijk won Cédric Schrerrer (SUI) de categorie. Emilie Morichon (FRA) werd tweede en Milou Huisman (NED) eindigde op de derde plaats.

Bij de tweespan pony’s finishten 3 deelnemers dubbel foutloos. Louise Fillon (FRA) won de rubriek. Cas Hendriks (NED) eindigde als tweede en Louise Reinke (GER) maakte het podium compleet.

Een snelle marathon en enkel een halve strafpunt voor tijdsoverschrijding in de vaardigheid bracht Kelly Houtappels-Bruder (CAN) naar de derde plaats bij enkelspan paard. Marion Vignaud (FRA) eindigde op de eerste plaats en Saskia Siebers (NED) werd tweede.

Bij de tweespan paarden won Lars Schwitte (GER). Stan van Eijk (NED) eindigde als tweede en Franck Grimonprez (FRA) werd derde.

Cédric Scherrer

Bekijk hier de resultaten en de foto’s van le Pin au Haras.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.