Deelnemersveld Euregio Cup Emlichheim groeit

Met ruim vijftig inschrijvingen, dat er overigens vijftien meer waren dan vorig jaar, was er een prachtig deelnemersveld inclusief de rubriek vierspan pony’s. De winnaars van de Euregiocup 2023 hebben de smaak te pakken en waren er dit jaar allemaal bij in Emlichheim.

“We blikken terug op een super mooie wedstrijd. Het was pas de tweede keer dat we de Eurogio Cup hier hielden, dus we zijn super blij dat we mee deelnemers hadden dan vorig jaar! Het opzetten van een wedstrijd is niet simpel, het is altijd moeilijk op het begin. Maar we proberen een zijn fijn en leuk mogelijke wedstrijd te organiseren voor de deelenemers, het publiek en de vrijwilligers! We hopen de komende jaren nog stappen te kunnen maken”, laat de organisatie aan Hoefnet weten.

Parcoursbouwer Josef Heisterkamp zorgde voor een interessant parcours met vloeiende en lastigere lijnen. Het was voor zowel beginners als voor de ervaren menners een uitdaging. “Wat ons betreft was het een geslaagde wedstrijd. We hopen dat we iedereen volgend jaar opnieuw kunnen verwelkomen in Emlichheim.”

Bij de enkelspan pony’s ging de overwinning en de tweede plaats naar Sietske Flobbe. Als tweede eindigde Femmy Ruardy, de winnaar van vorig jaar. Larissa Reints werd met twee foutloze ronden de winnares bij de tweespan pony’s. Met zijn zeer snelle eerste omloop legde Sander Tuitjer de basis gelegd voor de overwinning in de rubriek enkelspan paarden.

Bij de tweespan paarden ging de strijd tussen het jonge talent Eline Mentink en de zeer ervaren Herman ter Harmsel. Eline koos voor snelheid en in de eerste omloop zij was (met drie afgeworpen ballen) slechts 2 seconden langzamer dan Herman die een foutloze ronde noteerde.

In de tweede omloop verbeterde Herman zijn tijd met 5 seconde maar moest 3 ballen incasseren. Dit was net voldoende om Eline met 1,2 seconde voor te blijven. De derde plaats ging naar Henk Hans. Bij de vierspan pony’s ging de overwinning naar Marijke Hammink gevolgd door Eric Mulder. Herbert Cöper eindigde er als derde.

Finale in Denekamp

De finale van de Euregiocup 2024 zal verreden worden op zaterdag 16 november in Denekamp, Nederland. Door de resultaten van Emlichheim en Denekamp bij elkaar op te tellen wordt bepaald wie de winnaars zijn. Er wordt dus geen speciale finaleronde gereden in Denekamp.

