Derde FEI Course in Belgisch Waregem voltooid

De cursus werd geleid door Anne Marie Turbé voor de jury, Jeroen Houterman voor de parcoursbouwers, Jan Devaere voor de stewards en Richard Papens voor de technisch afgevaardigden.

Tijdens het weekend was ook ruimte om van gedachten te wisselen over onderwerpen als de Horse Inspection en met name wat de voor- en nadelen zijn van de ‘footing’, ofwel diverse soorten ondergrond waarop gelopen wordt. Mevrouw Fredy Versluys, expert in het paramennen, lichtte de FEI Para – Driving sport toe.

Fredy Versluys

Tijdens de praktijkdag op zaterdag kregen de juryleden de kans om een aantal aanspanningen in de dressuur te beoordelen, voorgedragen door Sarah Gooris, teambegeleider van de Belgische jeugd- en ponymenners. De internationale menner Ruben Oosterlijnck presenteerde daarnaast zijn tweespan.

Jeugdmenner Annely Schultz luistert aandachtig naar Anne Marie Turbé

Tijdens dit weekend werd ook een FEI Course georganiseerd voor FEI dierenartsen, met meer dan veertig deelnemers. De cursus werd geleid door de Zwitserse FEI dierenarts Marco Hermann.

Dr. Marco Hermann

Ontspanning

Natuurlijk was er ook tijd ingeruimd voor ontspanning en kregen de deelnemers wat geschiedenis en cultuur mee.

Op vrijdagavond kregen zij een rondleiding in het Hippo War Museum op de Waregemse hippodroom. De tentoonstelling belicht de bijzondere zware en droevige inzet van militaire paarden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Op zaterdagavond bracht het gezelschap een bezoek aan de koetsengalerij in het Nokerse Kasteelpark met Baron Philippe Casier als gids.

Vlnr cursusleiders Houterman, Hermann, Turbé, Papens en Devaere

