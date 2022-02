Districtskampioenschappen in volle gang!

Mendistrict Noord

Noord heeft het kampioenschap dressuur voor paarden en pony’s er inmiddels opzitten. Lees hier het verslag dat we erover publiceerden

Zaterdag 12 maart staat bij Manege ‘de Caprilli’ in Sonnega het districtskampioenschap vaardigheid op de kalender.

Mendistrict Oost

Zaterdag 12 maart worden ook de districtskampioenschappen dressuur en vaardigheid voor pony’s en paarden verreden in Mendistrict Oost.

In Hierden wordt het kampioenschap dressuur, vaardigheid paarden en de kür op muziek georganiseerd. Op diezelfde dag wordt in Nijkerk het kampioenschap dressuur en vaardigheid voor pony’s gehouden.

Mendistrict West

In Mendistrict West staat 26 en 27 februari het kampioenschap dressuur voor paarden & pony’s op de planning in Zwartewaal. Het weekend daarna, op 4 en 5 maart, wordt het districtskampioenschap marathon gehouden in Houten.

19 en 20 maart komt het district opnieuw bij elkaar in Zwartewaal voor het kampioenschap vaardigheid voor paarden & pony’s.

Mendistrict Zuid

Zondag 3 juli organiseert district Zuid het districtskampioenschap dressuur & vaardigheid voor paarden en pony’s in Panningen.

