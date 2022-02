Driving Clinic Lipica: Hoe bereiden Wereldkampioenen zich voor op een WK-jaar

Voor vijfvoudig Wereldkampioen Boyd Exell staat in september van dit jaar het Wereldkampioenschap vierspannen in Pratoni del Vivaro op het programma. Martin Hölle sleepte afgelopen september voor de derde keer op rij de wereldtitel bij de tweespannen binnen. Voor de tweespan paarden is 2022 een WK-tussenjaar waarin zij zich voorbereiden op het volgende Wereldkampioenschap dat in september 2023 wordt gehouden in Le Pin au Haras. Tijdens de Lipica clinic laten deze twee menners van topformaat zien hoe zij zich voorbereiden op hun respectievelijke WK-jaren.

Bits by Boyd

Het programma in Lipica start al op vrijdagavond 11 maart met een lezing van Boyd Exell over menbitten. Boyd geeft onder andere uitleg over welk bit het beste bij welk paard past, wat de effecten zijn van het gebruik van bepaalde bitten en hoe je de beste resultaten boekt met de juiste bitten. Samen met WK-jurylid Andrew Counsell geeft hij bovendien een korte toelichting over de onlangs verschenen FEI-richtlijnen voor het gebruik van bitten en tuig.

Pairs in the Picture

Op zaterdagmorgen start het programma in de prachtige hoofdpiste van Lipica waar de nieuwe tweespanproeven gereden worden door onder meer Martin Hölle. Vervolgens geeft Andrew in de comfortabele zaal aan de hand van video’s uitleg over de nieuwe proeven en is er ruimte voor vragen en discussies. Na de lunch komen er verschillende aanspanningen in actie in de hoofdpiste die begeleid worden door Boyd, Martin en Andrew. Het outdoor programma op zaterdag wordt afgesloten met een presentatie van stoeterij Lipica waaraan Boyd en Martin op bijzondere wijze hun medewerking zullen verlenen.

Na afloop van het diner is er ruimte in het programma vrijgemaakt voor een open discussie over de toekomst van de mensport.

Reglementen

Op zondagmorgen geeft Andrew een toelichting over de belangrijkste FEI wijzigingen waarna hij de microfoon doorgeeft aan Martin en Boyd voor hun presentatie over hoe Wereldkampioenen zich voorbereiden op een WK-jaar.

Uiteraard is er op deze slotdag ook ruimte voor praktijk. Boyd, Martin en Andrew leggen tijdens dit laatste gedeelte de nadruk op het rijden van de vaardigheid.

Informatie

De kosten voor deze clinic bedragen € 299,00 per persoon en is inclusief 2 hotelovernachingen in het compleet gerenoveerde Maestoso hotel op het terrein, 2 x ontbijt, 2 x lunch, koffiepauzes en 2 x diner (excl. Drankjes).

De kosten voor de clinic zonder accommodatie bedragen € 199,00 per persoon.

Schrijf je voor 25 februari 2022 in via deze link.

Klik hier voor het voorlopige programma en meer informatie.