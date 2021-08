Poolse menners sterk in eerste CAIO tweespan paarden Polen

Naast de CAIO voor tweespan paarden werd er in Ptakowice ook twee-en driesterren wedstrijden uitgeschreven voor andere disciplines en bovendien was Ptakowice gastheer van het Pools kampioenschap voor tweespan paarden.

Uitslagen

Broer en zus Bartlomiej en Weronika Kwiatek deden goede zaken in hun thuisland. Ze eindigde op een hele nette eerste en derde plaats. Stefan Bösch kwam daar tussin en zijn landgenoten Thomas Blumschein en Markus Leitner maakten de top vijf compleet.

In de landenwedstrijd was het opnieuw een ‘family affair’. Bartlomiej en Weronika Kwiatek wonnen de landenwedstrijd voor Oostenrijk. Het Amerikaanse echtpaar Scott en Kathrin Dancer vormden het Amerikaanse team dat brons won, een prestatie waarop zij zeer trots zijn. Om het helemaal in de familie te houden fungeerde dochter Nicole als chef d’equipe voor het Amerikaanse duo. De paarden van de Dancers staan het hele jaar door op stal bij de Belgische vierspanrijder Glenn Geerts. Scott en Kathrin zijn momenteel in Europa om zich voor te bereiden op het WK Limburg 2021 dat op 8 september van start gaat.

