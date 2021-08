EK Jeugdmennen Selestat: Zilver voor Nederlands team

Chef d’équipe Hans Zumbrink is dolblij. “Dit is fantastisch! Van tevoren hadden we op deze resultaten niet durven hopen. Ik ben heel trots.” Ook de individuele prestaties zijn volgens Zumbrink boven verwachting. “Dat er bij de junioren een volledig Nederlands podium stond, is natuurlijk uniek! En dan ook nog de medailles voor Dirk Bastiaansen en Anouk de Haas. Ja we zijn in feeststemming!”

Tijd als scherprechter

De vaardigheidsproef van vandaag was erg moeilijk. Het parcours was technisch door het vele draaiwerk en de toegestane tijd was heel krap. Sam Couwenberg leverde met enkele strafpunten voor tijd het beste Nederlandse teamresultaat en won de vaardigheid in haar klasse. Young driver Dirk Bastiaansen typeerde zijn vaardigheidsproef als een ‘race tegen de klok’. Maar het lukte om de zilveren teampositie vast te houden.

Samenwerking en goede teamsamenstelling

Uiteindelijk bleek de teamsamenstelling de juiste te zijn, want alle zes de teamleden leverden een meetellend resultaat. Jacco de Koning, Joris Lauwers, Sam Couwenberg, Renate Provoost, Dirk Bastiaansen en Kim de Groot namen aan het einde van de dag trots het zilver in ontvangst.

Het geheim van de prima prestaties op dit voor Nederland eerste jeugd EK ligt volgens Hans Zumbrink in de sfeer en de samenwerking. “We hebben hier met elkaar een hele goede week gehad.” Het begeleidingsteam bestond naast Zumbrink uit Christiaan Provoost, Erik Couwenberg en Wim Veldboom.

