EK vierspannen ultieme test voor WK Limburg 2020

Ruim 40 vierspanrijders uit heel Europa strijden gedurende drie dagen op de terreinen aan de Donau om de hoogste trede van het Europese podium. Titelverdediger is Limburg 2020 ambassadeur IJsbrand Chardon: “Ik ben vanaf het begin van dit jaar, vanaf de internationale wedstrijd in Kronenberg, al bezig met de voorbereidingen op het WK 2020. Ik heb twee nieuwe paarden ingezet en het loopt boven verwachting goed. Ik ben heel blij dat ik de knoop heb doorgehakt en het hele seizoen met deze paarden heb gereden. Dit is momenteel mijn sterkste span, ik heb geen enkele twijfel. Het EK in Donaueschingen wordt een mooie strijd waarin wij Nederlanders een goede kans maken op topklasseringen, zowel individueel als met het team. Dit hele jaar staat bij ons in het teken van het WK Limburg 2020 en ik ben super tevreden over hoe het loopt. Laat het WK maar komen!”

Het Wereldkampioenschap vierspan paarden Limburg 2020 wordt gehouden van 2 tot en met 6 september op de terreinen van Grandorse in Kronenberg.

