EK&WK Exloo: 2 paarden voor herkeuring

Bij de Paramenners kwamen alle paarden en pony’s direct glansrijk door de keuring. Bij de vierspannen waren er enkelen die een tweede keer moesten opdraven en er belandden een aantal in de holding box. Uiteindelijk worden er morgen nog twee paarden voor een her-inspectie aangeboden. Dat zijn Ringo van de Hongaar Peter Juhasz en Jasmin van de Tjech Jiri Nesvacil sr.

Vanavond is om 19.00 uur de openingsceremonie. Morgen gaat de wedstrijd dan echt van start met de dressuur. Vanaf 9.00 uur is het eerste de beurt aan de paramenners. Vanaf 14.30 uur komen de eerste vierspannen in de baan.

