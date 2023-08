EK&WK Exloo: beste vierspanproef gereden door Mareike Harm

Bram Chardon stat tweede na dressuur

Net als bij de paramenners waren de Duitsers ijzersterk, maar Bram en IJsbrand Chardon presteerden beiden uitstekend voor Nederland. Anna Sandmann reed als eerste een topscore (42,58) met een prachtige en voorwaarts gereden proef. Kort na de Duitse was het de beurt aan Bram Chardon. Zijn paarden liepen mooi gelijk op en waren fijn door het lijf. Op een foutje in het halthouden na waren er geen missers en was het een genot om naar te kijken. Hij reed als eerste onder de 40 strafpunten en was zichtbaar blij en opgelucht met zijn score van 39,52. Dat het nog beter kan bewees Mareike Harm. Zij liet een zeer ontspannen proef zien, waarbij de paarden vloeiend alle oefeningen toonden. Ze scoorde net wat hoger dan Bram en won de dressuur met 38,52.

Mareike Harm reed de beste dressuurproef

Pech voor IJsbrand

Voor Nederland was de hoop om de leiding in het landenklassement te nemen, gevestigd op IJsbrand Chardon. Hij kreeg echter materiaalpech in het begin van zijn proef. Bij het oprijden van de eerste diagonaal waar hij moest uitstrekken schoot de strengdrager van het rechter achterpaard los. Hij moest stoppen en de grooms moesten het één en ander vervangen. Topprofessional als hij is, herpakte IJsbrand zich en reed vervolgens een ijzersterke proef. Helaas kostte het hem 5 strafpunten en staat hij nu 4e in het klassement met 45,99.

IJsbrand Chardon staat 4e

Op naar de marathon

Duitsland leidt het landenklassement met een voorsprong van 4 punten op Nederland. Daarna volgen op veel grotere afstand respectievelijk België, Zweden en Frankrijk.

Morgen belooft het een spannende marathon te worden. De wedstrijd begint met de Paramenners, die 6 hindernissen rijden. De vierspannen staan 8 obstakels te wachten die elk de nodige uitdagingen hebben. De hindernissen liggen allemaal centraal op het terrein, zodat het publiek vanuit het middenterrein alle rijders goed kan volgen. De eerste deelnemer start om 10.00 uur.

Blijdschap bij team Chardon na Brams mooie proef