EK&WK Exloo: Dubbel goud en zilver voor Nederland

Het individuele podium

Kleine verschillen

De onderlinge verschillen waren klein en door het grote aantal foutloze ritten (16) leek er niet veel te gaan veranderen in het klassement. Nadat Koos de Ronde foutloos had gereden was het de beurt aan Michael Brauchle. De Duitser tikte er op poort 2 een bal af en daardoor won Koos het zilver. Laatste starter Bram Chardon hield het hoofd koel en maakte het koud af met een foutloze rit. Opnieuw werd hij aan het einde van de dag gehuldigd als Europees kampioen.

Koos de Ronde won het zilver door een foutloze vaardigheid

Goede vaardigheid

“Er lag wel druk op me, maar dat werd wel wat minder toen Brauchle een bal had”, vertelt de kersverse Europees kampioen. “Ik wist dat ik extra speling had. In Beekbergen was de druk nog wat groter en reed ik ook foutloos. Mijn vaardigheid is echt goed voor elkaar nu. Net zoals de dressuur, want ik reed hier eindelijk een 39-er. In de marathon deed ik niet helemaal bovenin mee, maar het was goed genoeg om na twee onderdelen bovenaan te staan.”

Druk van de Duitsers

De Duitsers bleven druk uitoefenen op het Nederlands team. Maar de Nederlanders reden alle drie foutloos, terwijl van de Duitse teamleden alleen Anna een nulrondje reed. Daarmee was het goud voor Nederland, het zilver voor Duitsland en België won het brons. Bram Chardon: “Het is heel tof dat we ondanks de druk van de Duitsers toch goud hebben. We hebben weer aangetoond dat Nederland een sterk menland is. Ik vind het mooi dat naast mij Koos ook op het podium staat met zilver.” Zijn eigen medaillehonger is nog niet gestild. “Ik wil natuurlijk heel graag wereldkampioen worden dus dat is het volgende doel.”

Klik hier voor alle uitslagen

Team NL