EK&WK Exloo: Hand-in-Hand Trophy voor Tracy Bowman en Bram Chardon

In 2006 werd deze trofee door de voormalige voorzitter van de FEI, prinses Haya, geïntroduceerd voor de dressuur. In 2010 volgde het mennen. Deze trofee is het symbool van de integratie van de parasport in de hippische wereld.

Er werden in Exloo teams gevormd door een vierspanrijder en een paramenner, waarbij het team dat na drie onderdelen de minste strafpunten had verzameld, de prinses Haya Hand-in-Hand Trophy won.

Karoly Fugli (r) reikte namens de FEI de Hand-in-Hand trophy uit

Paramenster Tracy Bowman (USA) vormde een team met haar trainer Bram Chardon. Het koppel was succesvol, want ze wonnen beiden goud. Als kroon op hun unieke samenwerking hadden ze als team de minste strafpunten en wonnen de Hand-in-Hand trophy.

Het succeskoppel in hun ereronde