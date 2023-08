EK&WK Exloo: Tracey Bowman en Alexandra Röder verstevigen hun positie

De Australische Jodie MCKeone was iedereen te snel af

De paramenners reden zes hindernissen en het ging er gelijk spectaculair aan toe. De Australische Jodie MCKeone was niet te kloppen en won de marathon in grade 1 overtuigend. Ze maakt daardoor een enorme sprong in het klassement naar plaats 3. Tracey Bowman reed ook sterk. Op volle snelheid ging ze door de hindernissen. Ze werd tweede in de marathon en leidt het klassement nog steeds.

Pechvogels

De waterhindernis bleek een hindernis te zijn waar je makkelijk een parcoursfout kunt rijden. Dat overkwam helaas ook Jacques Poppen die heel goed onderweg was, maar in deze hindernis een poort vergat te nemen. Ook de Britse Tracey Spencer werd daar geëlimineerd. De ervaren Duitser Heiner Lehrter had ook enorme pech. In het uitrijden van de laatste hindernis kiepte hij om. Gelukkig liep alles goed af en waren pony, groom en menner ongedeerd. Hans Arends sloeg in de eerste hindernis om en moest uitspannen. Erg zuur voor deze debutant.

Aad van Marwijk werd knap tweede in de marathon

Grade 2

Na winst in de dressuur won Alexandra Röder in grade 2 ook de marathon. Aad van Marwijk werd tweede in de marathon in deze categorie. Hij is heel blij met zijn resultaat van vandaag, waardoor hij ook tweede in het klassement staat. “Na een hele grote dip heb ik me er overheen gezet en ben ik toch vol enthousiasme hierheen gegaan. De dressuur viel een beetje tegen, want mijn paard werd een beetje druk van het grote scherm en ik had op betere cijfers gehoopt. Maar ik heb goed de marathon verkend. Dokito is mijn maatje dus we gaan ervoor. De hindernissen 1 en 2 gingen gelijk heel fijn. Het enthousiasme van het publiek, geweldig. Dokito ging om de D poort van de houten hindernis nummer 2 zo snel, het leek wel een tornado. Wat een paard! Ik ben al heel blij als ik morgen mijn tweede plek kan vasthouden en daar ga ik voor.” Röder heeft een enorm gat geslagen in het klassement en gaat met een ruime voorsprong de vaardigheidsproef van morgen in. Aad van Marwijk en Ingmar Veneman volgen respectievelijk op plaats 2 en 3 in het klassement.

Sluitstuk

Morgen is de vaardigheid als laatste wedstrijdonderdeel. De Paramenners beginnen om 11.20 uur. Na hun vaardigheidsproef is er een spectaculaire show van de Thunderguys. Zoals alle dagen is de entree op de slotdag ook gratis.

Klik hier voor alle resultaten

Ingmar Veneman staat na de marathon derde