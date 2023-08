EK&WK Exloo: Wereldtitels voor Tracy Bowman en Alexandra Röder

Tracey Bowman prolongeerde met Lars haar titel

Lars is speciaal

“Ongelooflijk!” straalt ze. Er was voor Tracy wel degelijk een verschil met de vorige titel. “Lars heeft een fanclub en ik voelde hier de druk om hun blij te maken. Lars verdient al die liefde, ik voelde dat zelf ook en ik vond dat ik het ook allemaal goed moest doen ook voor hem. Het was zo speciaal. Het vorige WK was tijdens de covidpandemie, dus daar was nauwelijks publiek. Hier is heel veel publiek en dat maakte het ook geweldig. En dan ook nog in Nederland, alles in één woord fantastisch.”

Het zilver in grade 1 ging naar Patricia Grosserichter (GER) die ook een knappe foutloze vaardigheid reed. Marathonwinnares Jodie MCKeone tikte er 1 balletje af, maar dat was goed genoeg voor het brons.

Zilver voor Ingmar Veneman met Liena

Eindelijk een medaille

In grade 2 wisselden Aad van Marwijk en Ingmar Veneman stuivertje in het klassement. Aad tikte een bal af en Ingmar reed een strak foutloos rondje. Dat leverde haar de felbeerde zilveren medaille op. “Ik ben echt heel blij!” zegt Ingmar stralend. “Altijd zat ik er net naast, elke keer met een puntje en dan nu zilver met een puntje verschil.” Wat het voor haar betekent? “Ik vind het zo gaaf. Hier in Exloo op eigen terrein. Liena is 17 en ik hoop dat ze nog 2 jaar meekan, maar anders is het een hele mooie afsluiter. Het is echt super met dit team.”

Alexandra Röder won alle onderdelen

Overtuigend wereldkampioen

De Duitse Alexandra Röder won overtuigend de titel. In alle onderdelen was zij eerste. Haar eerste reactie: “Wow! Ook de vaardigheid gewonnen. Ik ben helemaal niet zo’n goede kegelrijder. Maar vandaag klopte alles en daar heb ik ongelooflijk veel van genoten. Het is helemaal ons weekend.” Ze geeft de credits vooral aan haar mooie tuigpaardmerrie Equistar Lucie. “Ik heb haar als 3-jarige gekregen en haar zelf geleidelijk aan opgeleid. We zijn een heel goed team en dat is dit weekend ook wel gebleken.” Lachend voegt ze er aan toe: “Twee meidenharten hè?”

Alexandra Röder verbaasde zichzelf met haar foutloze vaardigheid

Geen medaille voor Nederland

Door het wegvallen van de resultaten van Jacques Poppen telden alleen nog de resultaten van Ingmar Veneman en Josien de Boer mee. De Engelsen passeerden Nederland in het klassement met 2 foutloze vaardigheidsproeven van Deborah Daniel en Emily Ham. Het teamgoud ging naar Duitsland en de Verenigde Staten wonnen zilver.

Klik hier voor alle resultaten