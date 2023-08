Enorme tegenslag voor Glenn Geerts

Brandweerman schiet te hulp

Vooral Glenn’s moeder Chris is er erg aan toe, met verschillende breuken aan de ruggenwervel. Het echtpaar werd door een toevallige passant – een brandweerman – gered vlak voordat een vuurzee hun vrachtwagen opslokte. “Zonder die brandweerman had het fataal kunnen aflopen”, reageert Glenn.

Alles bewegen

Er stonden geen paarden op de vrachtwagen. Vader Kris en moeder Chris waren op weg naar de grens Oostenrijk-Hongarije om een span paarden op te halen die ze hadden gekocht. “Ik was zelf met mijn vrouw en mijn dochtertjes op de wedstrijd in St. Margarethen in Oostenrijk om een aantal menners en vrienden te trainen,” vertelt Glenn. “We hebben mijn ouders nog zien passeren bij de Duitse grens en drie uur later ontvingen we het vreselijke bericht. Mijn zus en haar man zijn nu in Oostenrijk bij mijn ouders. Mijn vader is al ontslagen uit het ziekenhuis, maar mijn moeder is nog niet stabiel genoeg om gerepatrieerd te worden. Gelukkig zijn het mooie breuken en kan ze alles bewegen, maar het zal een lange en zware revalidatie worden.”

Dankbaar voor alle steun

Inmiddels is Glenn druk met de praktische zaken te regelen, want in de vrachtwagen lagen alle wedstrijdspullen, zoals helmen, dressuurkleding, teamkleding, etc. Ook de tenten van de aanhanger en de caravan, stoelen en tafels zijn weg. “Er is helemaal niets meer over van de vrachtwagen, echt verschrikkelijk. En we hadden hem nog geen jaar. Gelukkig kan ik een andere vrachtwagen lenen voor nu, maar het wordt wel even schakelen met andere spullen.”

Glenn is dankbaar voor alle steunbetuigingen uit de hele menwereld, ook buiten Europa. “Het doet ons goed te weten dat er zo veel mensen aan ons denken. Voor wat mijn deelname aan het Europees Kampioenschap in Exloo volgende week betreft zal ik komend weekend een beslissing nemen. Alles is rond om in Exloo te starten, maar ik wil eerst zeker weten dat mijn moeder stabiel genoeg is.”

Het Hoefnet Team leeft enorm met Glenn mee en wenst hem en zijn familie veel sterkte toe.

Onzekere tijden voor Glenn Geerts

