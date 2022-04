ESSA-prijs voor enkelspan paarden in Lipica

De stoeterij in het Sloveense Lipica is een van de trotse leden van de ESSA, dat zo’n 35 staatsstoeterijen telt in 15 Europese landen. De Europese staatsstoeterijen zijn levende erfgoederen. Ze stammen uit de tijd toen paarden nog essentieel waren voor transport, landbouw en oorlogvoering. Sfeervolle faciliteiten met prachtige gebouwen, parken en culturele landschappen en kostbare rijtuigencollecties getuigen van de historische betekenis van de fokkerij. De huidige staatsstoeterijen zijn tegenwoordig moderne paardensportaccommodaties met behoud van de eeuwenoude tradities.

Donau Alp Pokal & ESSA-prijs

Terwijl de deelnemers in de 3* rubriek tweespan paarden de strijd met elkaar aangaan om de Donau Alp Pokal, nemen de enkelspan paarden het tegen elkaar op om de ESSA-prijs.

De Lipizzaner stoeterij in Lipica organiseert een 2* en 3* wedstrijd voor enkel-en tweespan paarden evenals een 2* wedstrijd voor alle ponyrubrieken.

