Exloo 2020: de wedstrijd is gestart!

101 deelnemers

In totaal komen er tot en met zondag 101 deelnemers uit 9 landen aan de start, waaronder tweevoudig Wereldkampioen tweespan paarden Martin Hölle uit Hongarije. Ook het complete Franse A-kader, de Belgische vierspanselectie, het Nederlandse B-kader en een aantal Duitse vierspanrijders bereidt zich in Exloo voor op hun mogelijke deelname aan het WK in Valkenswaard begin oktober.

Met 25 deelnemers is het enkelspanveld het sterkst vertegenwoordigd met onder andere Saskia Siebers en Rudolf Pestman. Deelnemers in deze groep strijden om een felbegeerde startplaats voor het WK in Pau eind oktober.

Saskia Siebers

Geen A-traject

Na de veterinaire keuring is om 13.00 uur de dressuur van start gegaan met de enkelspan paarden en -pony’s.

Op vrijdag rijden de overige rubrieken hun dressuurproeven in de zand-of graspiste, gevolgd door de marathon op zaterdag en de vaardigheid op zondag.

In de marathon is het A-traject vanwege de hitte vervangen door een opwarmtraject.

Publiek welkom

Publiek is van harte welkom maar moet zich van tevoren melden via administratie@hippischcentrumexloo.nl.

Toegang op donderdag 13 augustus en vrijdag 14 augustus is kosteloos.

Toegang zaterdag 15 augustus: € 15.

Toegang zondag 16 augustus: € 10.

Iedereen wordt geacht zich te houden aan de 1,5 meter regel.

