Exloo 2022: Zonovergoten start van het seizoen

Het is natuurlijk een fijne seizoensstart met het zonnetje erbij. Iedereen wordt er blij van. “Het maakt toch echt wat uit of je onder deze omstandigheden uit de auto stapt bij aankomst, of dat je meteen in de bagger staat,” prijst organisator Arjan Kleinjan zich gelukkig.

Unaniem over top 3

Op de eerste wedstrijdddag was het de beurt aan de enkelspannen. Regerend wereldkampioene Saskia Siebers stak in de driesterrenrubriek met kop en schouders boven iedereen uit. De juryleden waren unaniem over haar prestatie en plaatsten haar met 35,57 bovenaan. “Ik wil nog steeds verbeteren,” zegt de wereldkampioene. “Deze proef ligt Axel natuurlijk heel goed, maar ik rijd er nu meer aan dan voorheen. Zo komt hij nog meer op het achterbeen. Ik ben heel tevreden en dan nog zie ik van die kleine verbeterpuntjes.” Ze is kritisch op zichzelf en zeer gedreven. “Je moet je altijd willen verbeteren, anders word je ingehaald,” legt ze uit.

Ook over de nummers 2 en 3 was het jurycorps unaniem. Rudolf Pestman reed Diesel naar 46,89 strafpunten en werd tweede en de Britse Harriet Bradford volgt daarachter met 49,33. Wat betreft de Nederlandse deelnemers was er een mooie 5e plaats voor Christiaan Provoost met Duran H (52,77) en een zeer verdienstelijk internationaal driesterrendebuut voor Jeanette Veldboom die maar liefst 2 paarden start. Met haar succespaard Risk staat ze 6e met 54,11 strafpunten.

Naast de goed gevulde driesterren rubriek zijn er 6 enkelspannen paard in de tweesterrenwedstrijd. De enige Nederlander, Peter Zeegers, was daarin de overtuigende winnaar met 51,95 strafpunten.

Bij de ponyenkelspannen in de driesterren reed Marije Willemsen (NED) als enige onder de 50 strafpunten en gaat aan de leiding. Ook in de tweesterrenrubriek enkelspan pony scoorde alleen de winnaar minder dan 50 strafpunten. Dat was de Deense Lisa Halkjaer.

Een prachtscore voor Saskia Siebers

Wereldkampioenen aan de leiding

Vandaag was het de beurt aan de overige rubrieken. Langs piste op het Hippische centrum genoot het publiek van de zon, gezelligheid en een diversiteit aan proeven. Bij de ponytweespannen in de tweesterrenklasse deden de Nederlandse jeugdmenners goed mee. Larissa Reints (1e met 59,68) en Jorn van Olst (2e met 59,81) deden nauwelijks voor elkaar onder. In de driesterrenwedstrijd was het geen verrassing dat de wereldkampioene Rodinde Rutjens de leiding pakte met 44,19. Bij de vierspannen deed Marijke Hammink het zelfde met 41,9 strafpunten.

Aan de tweespannen paard kon de jury geen hoge punten kwijt. De Italiaan Ugo Cei kwam met 62,48 als beste uit de bus in de driesterrenklasse en Ian Olivier (RSA) presteerde het beste in de tweester (57,78). Bij de vierspan paarden werd de proef van Antonie ter Harmsel beloond met de winnende score van 54,44. Hoewel het beeld soms wat voorzichtig was, reed hij erg secuur en zaten er een aantal fraaie onderdelen in zijn verrichting.

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum dressuur donderdag

Klik hier voor het fotoalbum dressuur vrijdag

Larissa Reints bleef Jorn van Olst nipt voor

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.