Exloo kandidaat EK vierspannen 2023

Onlangs is ook de bidprocedure voor het WK paramennen door de FEI heropend. Aangezien er voor 2022 geen kandidaten waren voor de organisatie van dit WK, biedt de FEI organisatiecomités de kans dit WK in 2023 te organiseren. Exloo heeft aangegeven zich ook voor dit WK aan te melden bij de FEI, zodat het EK vierspannen en het WK paramennen gelijktijdig gehouden kunnen worden op de terreinen van Hippisch Centrum Exloo.

“Wij hebben een aantal jaren geleden met succes de jaarlijkse internationale menwedstrijd in Exloo nieuw leven ingeblazen. Deze wedstrijd vormt een belangrijk evenement op de kalender van Hippisch Centrum Exloo. Wij willen graag doorgroeien en we hebben al een aantal FEI-kampioenschappen van andere disciplines op onze naam staan. De organisatie van het EK vierspannen past uitstekend in onze visie om Hippisch Centrum Exloo, de provincie Drenthe en de vierspansport in Nederland extra op de kaart te zetten. Het WK paramennen zou een perfecte aanvulling kunnen vormen op dit EK aangezien wij in Exloo ook al ieder jaar de paramenners ontvangen en wij de paramensport een zeer warm hart toedragen,” vertelt Lieuwe Koopmans van het organisatiecomité.

Indien het EK vierspannen aan Exloo wordt toegewezen, worden de wedstrijdterreinen uitgebreid en geheel opnieuw ingedeeld. De bestaande marathonhindernissen worden deels vervangen en verplaatst.

Het is nog niet bekend wanneer de FEI het EK en WK toewijst. Er zijn op dit moment naast Exloo geen andere kandidaten.

