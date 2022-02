Exloo verwelkomt internationale paramenners

Van 24 tot en met 27 maart staat de internationale menwedstrijd in Exloo op de kalender.

Met het WK paramennen dit jaar in het vooruitzicht, waar overigens nog geen locatie en datum van bekend is, is er grote behoefte aan internationale wedstrijden. De organisatie van Exloo wil graag aan deze vraag voldoen en stelt zich daarom open voor paramenners uit binnen- en buitenland.

Hiermee creëert Exloo voor nieuwe paramenners de mogelijkheid voor het opdoen van ervaring tijdens een grote wedstrijd en kunnen ervaren menners weer in het wedstrijdritme komen.

