Extra prijzen en menner-groom games in Leek

Er waren twee dressuurringen uitgemeten en er stond een redelijk technisch vaardigheidsparcours opgesteld.Het vaardigheidsparcours werd over het algemeen door de ponymenners beter afgelegd dan door de paardenmenners. In de paardenrubrieken lukte het alleen Wim Knoppersen (enkelspan paard klasse M) het parcours geheel foutloos af te leggen. Daarmee won hij een extra prijs: de ‘Joey de Hoefsmid bokaal’. Eenzelfde bokaal was er ook voor de ponyrubrieken beschikbaar gesteld. Deze werd gewonnen door Arjan Spithoff (tweespan pony klasse L).

Ook voor de beste combinaties in de dressuur waren extra prijzen beschikbaar gesteld. Met scores van 69,8% en 69,5% gingen deze prijzen naar Jan Kamps (pony) en Henk Bos (paard).

BossSchop Menner- Groom games

Om de binding tussen de menners onderling nog wat te vergroten had de organisatie de menner/groom games georganiseerd na de briefing. Aan de spelen deden twaalf teams mee, die de strijd met elkaar aangingen. Racen met een kruiwagen, stokpaardjesrace en hoefijzer gooien waren de onderdelen die volbracht moesten worden. Dat leverde hilarische taferelen en veel gezelligheid op. De finale was bijzonder spannend. Met een verschil van slechts één seconde waren Albert Postma en Jeffrey Kinds de winnaars van de bokaal en een mooie roze kruiwagen. Ook het team dat tweede werd, Raffaela van Woudenberg en Wouter Davids kregen een kruiwagen mee naar huis. Gezien de reacties van de deelnemers zijn deze spelen zeker voor herhaling vatbaar.

Het was dikke pret met de menner/groom games (foto: Joshua Keller)

Marathon

Op zondag was het tijd voor de marathon. De organisatie had veel aandacht besteed aan aankleding van de hindernissen. Vijf van de zes te rijden hindernissen zijn vaste hindernissen en één hindernis was speciaal voor deze wedstrijd gebouwd.

In de rubriek enkelspan pony klasse L reed Cindy Benschop de beste marathon, waardoor ze de eerste plaats overnam van Jan Kamps en haar rubriek won. In de rubriek enkelspan paard klasse Z was Paul Versluis op alle onderdelen de sterkste en won de rubriek. De grootste rubriek van deze wedstrijd was de tweespan pony’s klasse M en Z. De beste daarin was Carolien Fischer.

Tijdens de wedstrijd in Leek werden ook de stimuleringsprijzen, ter promotie van de noordelijke menwedstrijden, uitgereikt door initiatiefnemer Jacques Poppen van het bedrijf AddWork.

Zie hier het eerdere bericht daarover.

Bekijk hier alle uitslagen

Met dank aan Trijntje Lamein (verslag) en Joshua Keller (foto’s)

Elke van der Snoek werd tweede in haar klasse (Foto :Joshua Keller)