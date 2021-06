Familie Maandonks gaat eindelijk een tocht maken

Er is volop getraind en hun jongste aanwinst doet het prima. Weliswaar wordt het nog geen tocht door Frankrijk, maar trekken ze eerst door België. Dat is gelijk een mooie training voor hun jonge span. Het echtpaar heeft hun coronavaccinaties gehad en ziet nu geen belemmeringen om aan een nieuw avontuur te beginnen. Het is dit keer weer spannend, want ze gaan met een compleet nieuwe aanspanning. Zowel de paarden als de wagen.

Toon en Carina spannen hun Fjorden Trivia en Hanna voor een Horsevan. Dat is een caravan die is omgebouwd om er paarden of pony’s voor te zetten. De geplande tocht is ongeveer 1450 kilometer lang. De fjordenmerries zijn op alles voorbereid door allerlei training. Van het zware werk door het trekken van de mestwagen, tot verkeerssituaties zoals een tunneltje.

Je kunt hun belevenissen volgen op een speciale facebookpagina ‘Met de vier voetters door Nederland en België’.

Lees de voorgeschiedenis en eerdere verhalen die we op Hoefnet publiceerden:

