FEI Badge of Honour voor Mark Wentein

Naast dat hij deelnam aan zes Wereldkampioenschappen tussen 1998 en 2018, is hij level 4 FEI jurylid en Technical Delegate. Daardoor is hij ook al enkele jaren FEI Course Director, wat betekent dat hij juryleden wereldwijd opleidt.

Verder is hij chef d’equipe voor de Belgische vierspanrijders.

WK deelnames

Hij verdiende fe FEI Badge of Honour door zijn succesvolle deelname aan onderstaande Wereldkampioenschappen:

1998: Ebbs (AUT), met Luki D Randalis

2002: Conty (FRA), met Luki D Randalis

2006: Pratoni (ITA), met Carlo

2010: Pratoni (ITA), met Carlo

2012: Leizeirias (POR), met Carlo

2018; Kronenberg (NED), met Torsten

Bron: Equibel

KBRSF-voorzitter, Dhr Stephan Detry, overhandigt Mark Wentein de FEI Badge of Honour