FEI-cursus voor Driving Officials in Portugal

De theoretische delen vinden plaats in het Leziria Parque Hotel in Vila Franca de Xira, net buiten Lissabon. Het hotel ligt niet ver van de Companhia das Lezírias Stoeterij, de locatie van het WK enkelspan paarden in 2012. Hier worden de praktische onderdelen van de FEI-cursus behandelt.

De cursus start woensdagmiddag 11 januari met de stewards en de parcoursbouwers, die hun programma tot en met vrijdag 13 januari zullen volgen. De juryleden en de technisch afgevaardigden starten donderdagmiddag 12 januari en eindigen zaterdag 14 januari.

De course directors zijn Joaquín Medina García (ESP) voor de juryleden, Martin Röske (GER) voor de stewards, Richard Nicoll (USA) voor de parcoursbouwers en Philip Bateman (GBR) voor de technische afgevaardigden.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot 11 december. Alle FEI-officials die willen deelnemen dienen zich aan te melden via de nationale federatie. Niet-officials kunnen zich aanmelden via de Portugese Hippische Federatie door een e-mail te sturen naar [email protected] Kosten: €225,-.

Vanwege de speciale prijsafspraak moeten alle hotelreserveringen worden gemaakt via de Portugese Hippische Federatie: [email protected] De kosten voor de hotelovernachting voor 2 nachten bedraagt €225,- per persoon (inclusief 2x ontbijt, 2x lunch en 2x diner).

De dichtstbijzijnde luchthaven is de luchthaven van Lissabon (30 km). Op verzoek kan er een pendeldienst naar de locatie worden geregeld.

Klik hier voor meer informatie

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.