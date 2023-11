FEI-cursussen in Hongaarse Kisbér-Ászár januari 2024

Onderstaande promoties zijn mogelijk in Kisbér:

Nationaal (NF zonder gelijkwaardig programma) tot 1*

Nationaal (NF met een gelijkwaardig programma) tot 2*

FEI 1* naar FEI 2*

FEI 2* naar FEI 3*

Houd er rekening mee dat Kisbér-Ászár de enige locatie is waar in 2024 FEI-cursussen voor promotie (Transfer-Up) zullen plaatsvinden. Daarnaast gelden de cursussen ook voor ‘maintenance’.

De FEI-cursussen in Warendorf 23 april (voor stewards) en 6 mei (voor judges) zijn uitsluitend voor ‘maintenance’. Ook de online cursussen die de FEI in oktober 2024 aanbiedt zijn uitsluitend voor onderhoud. Elke official op nationaal niveau die promoveert naar 1* of 2*, evenals FEI 2* die promoveert naar FEI 3*en de officials die promoveren van FEI 1* naar 2*, is welkom in Kisbér. Er zijn op dit moment nog geen promotie cursussen gepland in Lausanne voor FEI 3* tot 4* promoties.

Alle officials die zich willen aanmelden dienen rekening te houden met de aanmeldingsdeadline en dienen aan verschillende eisen te voldoen. Deze vereisten vind je hier

De cursusleider voor de juryleden in Kisbér-Ászár is Joaquin Medina. Philip Bateman is de cursusleider voor de technisch afgevaardigden, Johan Jacobs voor de parcoursbouwers en Martin Röske voor de stewards. De cursussen worden verspreid over één week gehouden, zodat officials met meerdere functies gedurende de week één of meerdere cursussen kunnen volgen. De planning is als volgt:

Technische afgevaardigden: 6-8 januari 2024

Juryleden: 8-10 januari 2024

Stewards: 10-11 januari 2024

Parcoursbouwers: 11-13 januari 2024

De deadline voor aanmelden via de nationale federaties is 8 december 2023.

Klik hier voor meer informatie

