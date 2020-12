FEI introduceert twee nieuwe enkelspanproeven in 2021

Meer onderscheid tussen 2* en 3*

De FEI begon in april van dit jaar met de ontwikkeling van de nieuwe proeven. Het is de bedoeling om met de nieuwe tweesterren-proef meer onderscheid aan te brengen tussen de twee-en driesterrenwedstrijden. Tot nu toe was het zo, dat je als tweesterren-menner exact dezelfde dressuurproef, marathon en vaardigheid reed als de driesterren-menners. Met de introductie van de 2*-proef is de eerste stap gezet om meer onderscheid aan te brengen tussen de twee niveaus. De 2*-proef is bedoeld voor nieuwe menners en jonge paarden en is daarom wat eenvoudiger. De 3*-proef bevat meer galoponderdelen en figuren voor een meer ervaren paard.

In 2021 alleen voor 3* enkelspan paarden

Nadat de proeven klaar waren heeft de FEI ze voorgelegd aan een testpanel. De mening van de menners was voor de FEI zeer belangrijk. Na een aantal maanden van hard werken zijn de proeven klaar om gereden te worden.

De nieuwe 3* proef wordt in 2021 alleen gevraagd voor de enkelspan paarden. De enkelspan pony’s rijden in 2021 de ‘oude’ proef, aangezien zij dit jaar een WK hebben. Met ingang van 2022 wordt de nieuwe 3* proef ook uitgeschreven voor de enkelspan pony’s.

Nieuwe twee-en vierspanproeven

Op dit moment wordt er ook gewerkt aan nieuwe proeven voor de twee-en vierspan paarden. Het is de bedoeling om na het WK tweespannen in Kronenberg 2021 op 1 januari 2022 te starten met de nieuwe tweespanproef. De nieuwe vierspanproef wordt dan gelanceerd op 1 januari 2023, na het WK vierspannen in 2022.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de twee-en vierspan paarden een aparte proef krijgen.

Klik hier voor de nieuwe 2* enkelspanproef

Klik hier voor de nieuwe 3* enkelspanproef

