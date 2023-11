FEI stimuleert organisaties tot organiseren Youth Cup

De afgelopen jaren is gebleken dat de kwaliteiten en vaardigheden van de jeugdmenners grote vooruitgang boeken. Omdat het EK Jeugdmennen elke twee jaar plaatsvindt en alleen toegankelijk is voor Europese menners, heeft de FEI een ​​jaarlijks evenement ontwikkeld voor jeugdmenners van over de hele wereld. De Youth Cup is bedoeld voor de categorien Children, Junioren en U25.

Het format

De Youth Cup wedstrijden kunnen door middel van twee verschillende formats gereden worden. Format 1 houdt in dat de twee onderdelen, de dressuur en de combined marathon, op de zelfde dag verreden worden. Er dient dan minimaal vier uur tussen beide onderdelen te zitten, zodat menner en paard/pony de tijd hebben voor herstel. Bij format twee wordt de dressuur op de eerste dag verreden en de combined marathon de dag erna. Tijdens de finale worden de twee onderdelen altijd verspreidt over twee dagen verreden.

Tijdens elke wedstrijd worden er punten verdeeld. De beste drie resultaten van elke menner tellen voor kwalificatie voor de finale.

Oproep

De FEI nodigt alle wedstrijdorganisaties uit om de presentatie en de reglementen te raadplegen. Voor verdere vragen kunnen zij contact opnemen met Aude Barby (aude.barby@fei.org).

Klik hier voor de presentatie en de reglementen

Bron: FEI