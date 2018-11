Functionaliteit en duurzaamheid in Van der Wiel trainingstuig

Deze nieuwste creatie is een zeer onderhoudsvriendelijk en duurzaam uitgevoerd stukje vakmanschap. Het materiaal bestaat uit chroom, gelooid leer, deels met neopreen en in een prachtige kleur.

In het neopreen is nylon verwerkt waardoor het extra sterk is en de delen zijn afneembaar door middel van klittenband.

Henk van der Wiel geeft op Instagram uitleg in een video over het nieuwe trainingstuig.

Klik hier voor de Facebook-pagina van Van der Wiel Harness, met de link naar Instagram voor de video