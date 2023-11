Gaasterland 2024 als CAI en NK enkel- en tweespannen

Daarnaast wordt er tegelijkertijd het NK voor enkel- en tweespan paarden gehouden. Er kunnen zich in totaal 90 aanspanningen aanmelden.

In Gaasterland werd afgelopen jaar de 41e editie van de SWM georganiseerd. Dat was tevens de tweede keer dat de wedstrijd een NK was voor de enkel- en tweespan paarden. Larissa Jansma en Erik Evers wonnen toen het goud. Zullen zij hun titel verdedigen?

Toekomstbestendig

“Vorig jaar viel, naast de deelnemers van het NK, de opkomst wat tegen”, aldus de organisatie. “We zijn toen met z’n allen om de tafel gegaan om te kijken hoe we onze wedstrijd toekomstbestendiger kunnen maken. We hebben onder andere acht hindernissen, een super all-weather baan van 80 x 80 m en 79 vaste stallen.”

“Daarnaast hebben we als organisatie inmiddels behoorlijk wat ervaring met het organiseren van wedstrijden. Voor nationale menners is Gaasterland, door zijn locatie in Friesland, vaak een behoorlijk eind uit de richting. Voor internationale rijders is dat natuurlijk anders. Zij gaan vaker verder van huis. We hebben daarom besloten om volgend jaar internationale rubrieken uit te schrijven en we hebben wederom het NK voor de enkel- en tweespan paarden toegewezen gekregen.”

“Het is natuurlijk wel wat anders, het organiseren van een internationale wedstrijd. Maar er wordt van alle kanten bijgesprongen, dus dat is super leuk. We hebben er zin in!”

Erik Evers werd vorig jaar Nederlands kampioen in Gaasterland

