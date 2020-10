Geen Live Oak International in 2021

De organisatie wil geen enkel risico nemen als het gaat om de gezondheid van alle betrokkenen. Aangezien het onmogelijk is te voorspellen hoe de coronapandemie zich de komende maanden gaat ontwikkelen en wat de maatregelen zijn om op een veilige manier het evenement te organiseren, heeft het organisatiecomité de emotionele en moeilijke beslissing genomen om af te zien van de organisatie van het evenement in 2021.

‘Wij zijn van mening dat het voor onze sponsors, standhouders, partners, vrijwilligers, leveranciers en onze gemeenschap het beste is, dat we deze beslissing al zo vroeg hebben genomen. Live Oak International is het grootste publieksevenement in Ocala en dit event te organiseren zonder publiek past niet in onze visie,’ aldus de Facebook verklaring van de organisatie.

Chester Weber is de gastheer van Live Oak International

