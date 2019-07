Goud voor Steffen Brauchle, Dieter Baackmann, Fabian Gänshirt en Alexandra Röder

Vierspan pony's

Vorig jaar won Steffen Brauchle de nationale titel bij zowel de vierspan pony’s als bij de tweespan pony’s. Dat kon, aangezien de kampioenschappen niet op dezelfde locatie plaatsvonden. In Bad Segeberg koos Brauchle er voor om met zijn vierspan te starten. Na de tweede plaats in de dressuur en de overwinning in de marathon moest hij als laatste van start in de vaardigheid. Net voor hem was Jaqueline Walter als enige foutloos gebleven en voerde daarmee de druk op. Maar Brauchle hield zijn zenuwen onder controle en kon ondanks een afgeworpen balletje en een tijdfout opnieuw gekroond worden als Duits kampioen. Het zilver ging naar Jaqueline Walter, het brons naar Sven Kneifel.

Steffen Brauchle

Dieter Baackmann zorgt voor verrassing

Bij de tweespan pony’s stond het dus vast, dat er een nieuwe Duits kampioen zou komen. Voorafgaand aan de vaardigheid bedroeg het verschil tussen de eerste en de zesde plaats nog geen twee balletjes. Na de tweede plaats in de dressuur en de zevende plaats in de marathon ging Dieter Baackmann aan de leiding van het 18 deelnemers tellende veld. De Duits kampioen van 2010 en 2014 en Wereldkampioen van 2011 hield het hoofd koel en kwam met slechts één afgeworpen balletje over de finish. Aangezien alleen Jan-Felix Pfeffer, die op de vijfde plaats stond, foutloos wist te blijven, kon Baackmann zich het balletje veroorloven en won goud. Pfeffer won zilver, Stephan Koch wist na een lange tijd van afwezigheid in het mencircuit met een nieuw span brons te winnen.

Dieter Baackmann

Drie op rij voor Gänshirt en David L

Titelverdediger bij de enkelspan pony’s was Fabian Gänshirt en zijn Duitse rijpony David L. Dit duo liet ook dit jaar niets aan het toeval over en won voor de derde keer op rij goud. Katja Berlage reed haar Nordstern’s Störtebecker naar het zilver, Niels Grundmann en zijn Tadeusz namen het brons mee naar huis.

Voor het eerst werden bondscoaches Karl-Heinz Geiger en Dieter Lauterbach in Bad Segeberg ondersteund door internationaal succesvol vierspanrijdster Mareike Harm. “Het werkte goed met dit driemanschap, we hadden de taken goed verdeeld. Dit was een geslaagde première,” vertelt een tevreden chef trainer Geiger. Voor de ponymenners was het Duits kampioenschap tevens een observatiewedstrijd voor het WK in Kisbér-Aszár van 25 tot en met 29 september.

Fabian Gänshirt

Alexandra Röder verdedigt titel bij de paramenners

Ook de paramenners streden in Bad Segeberg om de podiumplaatsen. Hier wist de regerend Duits kampioene Alexandra Röder met de KWPN-merrie Equistar Lucie haar titel met succes te verdedigen. Met de eerste plaats in de dressuur en de marathon en slechts 3,02 punten in de vaardigheid kon het goud haar niet ontgaan. Heiner Lehrter won zilver met zijn ervaren pony Dashwood. Het brons werd opgeeïst door Ivonne Hellenbrand met haar Haflinger Anderson.

Alexandra Röder

