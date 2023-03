Groot deelnemersveld op internationale menwedstrijd in Exloo

Hoewel de wedstrijd vroeg in het wedstrijdseizoen is, hebben 150 menners zich aangemeld. Zij komen uit de hele wereld: Australië, Spanje, Duitsland, Denemarken, België, Oostenrijk, Noorwegen, Italië en Nederland. Veel Nederlandse menners grijpen de gelegenheid aan om te starten op een internationale wedstrijd in eigen land. Ruim de helft van het deelnemersveld (80 rijders) komt uit eigen land.

Ambassadeur van het WK Paramennen Ingmar Veneman komt ook in actie

Het programma

Vanaf woensdag 22 maart arriveren de deelnemers op de terreinen van Hippisch Centrum Exloo. Donderdag 23 maart is de eerste wedstrijddag. Dan rijden de enkelspannen en paramenners hun dressuurproef op de grote zandpiste. Vrijdag 24 maart is het de beurt aan de twee- en vierspannen om hun dressuurkunsten te tonen aan het internationale jurycorps. Er nemen zowel ponyaanspanningen als paarden deel aan de wedstrijd. Omdat het programma propvol zit, begint de marathon op zaterdag 25 maart al vroeg. De eerste deelnemer zal om 8.00 uur van start gaan. Er zijn nieuwe hindernissen gebouwd en dat biedt de vierspanrijders en paramenners de gelegenheid om vast een voorproefje te nemen op het EK en WK (23-27 augustus). Voor het publiek liggen alle marathonhindernissen op loopafstand van elkaar, zodat alle fans hun favoriet gemakkelijk kunnen volgen. Het laatste wedstrijdonderdeel is de vaardigheidsproef. Deze wordt zondag 26 maart verreden en vormt de spannende climax van de wedstrijd. Dit onderdeel bepaalt immers wie uiteindelijk de winnaars zijn. Het publiek zal die dag ogen en oren te kort komen, want er worden twee parcoursen in de grote zandbaan gebouwd. Toeschouwers zijn van harte welkom; op alle dagen is de toegang gratis.

Klik hier voor alle informatie

De nieuwe waterbak wordt 25 maart in gebruik genomen

