Menwedstrijd in Greven-Bockholt van CAI tot impuls

Na een lange wedstrijdpauze biedt de vooraanstaande menvereniging op het prachtige complex van de familie Sahle dit jaar opnieuw het decor voor een spannende wedstrijd. Wedstrijdleider Michael Swiezynski en zijn team hebben een breed programma uitgewerkt waarbij het hele spectrum van de wedstrijdsport aan zijn trekken komt.

Op donderdag komen de nationale rubrieken in actie, die een nieuwe dressuurproef rijden met een ingebouwd vaardigheidsparcours in de Klasse A en M. De tweespan en vierspan pony’s rijden in klasse M hun dressuurproef.

Aan het einde van de dag volgt de veterinaire keuring voor de internationale wedstrijd. Aan de CAI *** wedstrijd voor enkelspan paarden doen maar liefst 41 combinaties mee. Voor de Duitse deelnemers is deze wedstrijd een observatiemoment voor het WK enkelspan paard dat in september dit jaar in het Franse Le Pin au Haras wordt verreden.

Zaterdag staat voor alle rubrieken de marathon op het programma die met name voor de internationale rubriek met acht prachtige hindernissen een serieuze uitdaging vormt en een graadmeter is voor de vorm en conditie van de paarden.

Op zondag wordt de wedstrijd met de vaardigheidsproef afgesloten, terwijl de impulsrijders hun eendaagse wedstrijd rijden.

