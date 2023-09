Grote Nederlandse opkomst voor WK Jonge Menpaarden 2023

“Een belangrijke reden voor de grote opkomst dit jaar is omdat het nu in Frankrijk is”, laat deelnemer Saskia Siebers weten. Vanaf de eerste keer dat het WK gehouden werd in 2015, vond het telkens in Hongarije plaats. “Dat is voor ons al snel één, twee, of zelfs drie dagen reizen en dat is voor een jong paard niet wenselijk. We hebben het er een poos lang over gehad en we hebben elkaar enthousiast gemaakt. Het is natuurlijk een super ervaring om de jonge paarden te laten ‘snuffelen’ aan de ambiance van zo’n internationale wedstrijd.”

Met goedkeuring van Ad Aarts heeft de KNHS onderstaande deelnemers afgevaardigd. De groep menners moet hun eigen belangen behartigen en heeft daarom Rudolf Pestman gevraagd als Chef d’equipe. Hij gaat die rol vervullen.

Klik hier voor de volledige deelnemerslijst

De Nederlandse deelnemers zijn:

Menner: Wilbrord van den Broek

Paard: Love to Dance (v. Danser Gld.) (Geen foto beschikbaar)

Leeftijd: 7-jarige ruin

Fokker: Gemma Jansen

Menner: Hans Hoens

Paard: Nico T (Cizandro x Manno)

Leeftijd: 5-jarige ruin

Fokker: J. Vriend

Menner: Hans Hoens

Paard: Nestor-rose (Maker’s mark x Fabricius)

Leeftijd: 5-jarige ruin

Fokker: J. Vriend

Hans Hoens met Nestor-rose (Maker's mark x Fabricius)

Menner: Sabrina Melotti

Paard: Melotti Texel (Edmundo x Lorton)

Leeftijd: 6-jarige merrie

Fokker: N. Garritsen-Berkelaar

Sabrina Melotti met Melotti Texel (Edmundo x Lorton)

Menner: Wilma Meulendijk

Paard: Lion (Du mat Sou Hunter x WodkaHBC)

Leeftijd: 7-jarige ruin

Fokker: M. Houtepen

Wilma Meulendijk met Lion (Du mat Sou Hunter x WodkaHBC)

Menner: Saskia Siebers

Paard: Nulleke (Jakarta x Londonderry)

Leeftijd: 5-jarige ruin

Fokker: P. Kuijpers

Saskia Siebers met Nulleke (Jakarta x Londonderry)

Menner: Saskia Siebers

Paard: Noxander (Jakarta x Dreamatic)

Leeftijd: 5-jarige ruin

Fokker: A. Strik

Saskia Siebers met Noxander (Jakarta x Dreamatic)

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.