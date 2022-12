Hoefnet organiseert …. My Most MENorable MEN-Moment 2022!

Hoewel velen genieten van de rust en anderen juist volop aan het focussen zijn op de indoorwedstrijden en de verbeteringen voor het nieuwe seizoen, wil Hoefnet met jullie nagenieten van het afgelopen jaar in een nieuwe challenge:

My Most MENorable MEN-Moment 2022!

Typ/schrijf je verhaal aan ons, verfilm het of vertel het middels een video; jouw mooiste moment van 2022 als menner, groom of vrijwilliger van een men-evenement.

De uitvoering mag je geheel naar eigen inzicht invullen. Creativiteit en originaliteit worden gewaardeerd, maar de inhoud van het verhaal is het belangrijkste element van de challenge. De drie mooiste, bijzondere, leukste Most MENorable MEN-Momenten plaatsen we op Hoefnet en verdienen prijzen beschikbaar gesteld door PSC De Dijkgraaf en Cellpad!

De prijzen:

1e prijs: Een training van internationaal vierspanmenner Edwin van der Graaf op de prachtige locatie van PSC De Dijkgraaf in Ouddorp met je eigen aanspanning óf een aanspanning beschikbaar gesteld door PSC De Dijkgraaf. Daarnaast mag de winnaar plaatsnemen op de koets bij Edwin tijdens de training van zijn vierspan.

Edwin van der Graaf

2e prijs: Een Cellpad borstonderlegger én Cellpad schoftonderlegger in een maat naar keuze (60 cm t/m 120 cm).

3e prijs: Een Cellpad borstonderlegger óf een Cellpad schoftonderlegger in een maat naar keuze (60 cm t/m 120 cm).

Onderlegger Cellpad

Tot 25 december

De jury bestaat uit de gehele Hoefnet redactie. Zij bepalen welke drie inzendingen op de website van Hoefnet worden geplaatst. De overige verhalen verdienen uiteraard een plaatsje op de Facebookpagina van Hoefnet, dus je moeite wordt beloond. Stuur jouw verhaal voor 25 december naar [email protected] of via Facebook messenger. Na de kerstdagen worden de winnaars bekend gemaakt en de verhalen gepubliceerd.

Veel plezier en succes met het vertellen van je meest MENorabele MEN-moment!