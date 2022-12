Hoefnet overgenomen door MP Horses B.V.

Uitstekende aanvulling

Het online platform Hoefnet is een uitstekende aanvulling op Mensport en Showpaard, de andere titels van MP Horses B.V. die zich richten op het aangespannen rijden. Hoefnet voorziet de mensportliefhebbers altijd van actueel nieuws, uitslagen, video’s en foto’s. Mensport bestaat uit een magazine en online platform met achtergrondartikelen, instructies en online masterclasses. Naast de op sport gerichte mensportliefhebber bedient Mensport ook de authentieke en recreatieve mensportliefhebber. Showpaard richt zich met haar magazine en online platform op het ‘showen’ voor de wagen met Friezen, Hackney’s en Tuigpaarden.

Meike Paridaans Community redacteur

Meike Paridaans, voormalig eigenaresse van Hoefnet, treedt in dienst bij MP Horses als communityredacteur Mensport & Hoefnet en is op deze manier nauw betrokken bij de doorontwikkeling van Hoefnet en Mensport. “Beide platforms, zowel Hoefnet als Mensport, blijven in hun eigen kracht bestaan. Doordat we die krachten nu gaan bundelen, vormen ze samen een sterker geheel.”

Versterking van leidende positie

Karin de Haan, manager van MP Horses, is zeer verheugd met de overname. “We zijn heel blij Hoefnet toe te kunnen voegen aan onze bestaande portfolio. Deze uitbreiding zorgt voor een versterking van de leidende positie van MP Horses B.V. in dit segment van de markt.”