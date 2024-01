In 2024 wederom twee wedstrijden in Kronenberg

CAI

De Internationale wedstrijd wordt gehouden van 18 t/m 21 april in samenwerking met Peelbergen Equestrian Centre. Er wordt dan gebruik gemaakt van de stallen en de de binnenpistes worden gebruikt om te trainen.

De wedstrijd is opengesteld voor 2* en 3* deelnemers met paarden en pony’s en voor para menners. Op donderdag en vrijdag wordt de dressuur enkelspan, tweespan en vierspan pony’s verreden op de zand pistes. De vierspan paarden rijden hun dressuurproef in een 40 x 100 piste op gras.

De zaterdag en zondag staan in het teken van de marathon en vaardigheid. Op beide dagen starten we s ’morgens met de marathon. Tijdens de marathon rijden de 3*deelnemers 7 hindernissen en de 2* 6 hindernissen op het Grandorse terrein

De vaardigheid op zaterdagmiddag en zondagochtend is bij de Peelbergen op de zandpistes. De inschrijving voor de internationale wedstrijd gaat in januari van start, het vraagprogramma met de nodige informatie wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op Hoefnet. Klik hier voor meer informatie.

SWM

De Nationale wedstrijd is van 24 t/m 26 mei. Deze wedstrijd is tevens het kampioenschap voor mendistrict Zuid. Bij voldoende deelnemers wordt er op vrijdagmiddag gestart met de dressuur voor alle Z deelnemers.

Zaterdag rijden de overige rubrieken hun dressuurproef en iedereen rijdt dan de vaardigheid. Op zondag wordt de marathon verreden met het maximum aantal van 6 hindernissen. Deze wedstrijd wordt op het Grandorse terrein verreden.

De inschrijving start op 1 februari via mijnKNHS. Inschrijven is mogelijk voor alle aanspanningen van hobby tot en met klasse Z, buitenlandse deelnemers zijn ook van harte welkom. Verdere wedstrijd info voor deelnemers is te vinden via deze link.

Vrijwilligers

Voor het goede verloop van beide mooie wedstrijden is de wedstrijdorganisatie op zoek naar vrijwilligers. Heb je zin om te komen helpen tijdens een of misschien wel beide wedstrijden? Stuur dan een mailtje naar sandrasukel@kpnmail.nl

Toegang is op beide wedstrijden gratis.