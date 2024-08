Inschrijving Menspektakel Ouddorp nog open

Deelname is voor iedereen toegankelijk, van beginners tot ervaren menners, jong en oud! Publiek is de volledige dag van harte welkom. ’s ochtends is er een kofferbak verkoop, voor de kinderen zijn er activiteiten en in de middag zal Edwin van der Graaf, eigenaar van de locatie, met zijn vierspan door de hindernissen rijden. Begin september neemt hij met zijn team deel aan het WK vierspannen in Hongarije.

Schrijf je snel in om aan dit mooie Menspektakel deel te nemen! Klik hier voor meer informatie