Interessante opleidingsdag bij Boyd Exell

Vorig jaar vond onder grote belangstelling deze opleidingsdag al een keer plaats bij de tienvoudig Wereldkampioen, waarvan iedereen wat wil en kan leren. Het programma vindt plaats op het terrein van Boyd in Valkenswaard en is zo breed mogelijk opgezet, daardoor is het geschikt voor zowel beginnende, recreatieve als wedstrijdmenners. In de ochtend bestaat het programma uit een gedeelte theorie, onder meer over hoe de leidsels en het tuig optimaal kunnen worden afgesteld en de werking van de verschillende bitten. In het middagprogramma komen verschillende spannen met pony’s en paarden in de baan voor praktisch onderricht. Hoogtepunt is natuurlijk een demonstratie van de grootmeester zelf met zijn vierspan.

Aandacht voor paarden en pony's

Bekend instructeur Wim de Poorter, van het vierspan Appaloosa’s gaat er ook heen. “Vorig jaar ben ik ook geweest. Boyd kan heel goed uitleggen en het was dan ook reuze interessant en verstaanbaar voor iedereen. Opvallend is dat veel mensen die al een keer geweest zijn nu ook weer willen komen. Dat is natuurlijk een goed teken. Dat er tijdens de clinic aandacht wordt geschonken aan de ponyspannen is ook heel gunstig, want die komen er soms wel eens bekaaid vanaf. Vaak draait alles om de vierspannen. Of je nu wedstrijd of recreatief ment, de regels van het fijn rijden zijn voor iedereen hetzelfde en dat komt deze dag ook zeker aan de orde!”

De opleiding is gratis voor leden van Paardensport Vlaanderen. Voor overige geïnteresseerden bedragen de inschrijvingskosten 15 euro.

Meer info & inschrijven via deze link