Internationaal jurylid Mariangela Beverina overleden

Mariangela was sinds begin jaren ’70 actief in de mensport. In deze pionierstijd richtte zij zich niet alleen op de wedstrijdsport, maar ook op het rijden met traditioneel gerij. De liefde voor de mensport had zij van haar vader geërfd. Ze werd instructeur op het hoogste niveau en een gerespecteerd jurylid voor zowel de wedstrijdsport als voor het traditiemennen. Mariangela maakte deel uit van de jury op een groot aantal internationale menwedstrijden in haar vaderland Italië en daarbuiten. Ze maakte actief deel uit van de organisatie van de Wereldkampioenschappen in Pratoni del Vivaro in 1998, 2006 en 2010. Ook voor de komende wedstrijd in mei was ze gevraagd of ze beschikbaar was, maar deze uitnodiging moest ze helaas afslaan.

Naast haar activiteiten als jurylid was Mariangela jarenlang lid van de Italiaanse mencommissie waar ze altijd haar stijl, gevoel en kennis kon toepassen met het welzijn van de paarden als belangrijkste uitgangspunt.

De Italiaanse menwereld zal een van de meest toegewijde en professionele, enthousiaste mensportkenners gaan missen, iemand die al meer dan 50 jaar betrokken was bij de mensport in Italië.

Wij wensen haar nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Foto: Elvezia Ferrari

