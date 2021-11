Internationaal jurylid Reiner Wannenwetsch met pensioen

Wannenwetsch was niet alleen jurylid, maar ook level 2 Technisch Afgevaardigde. Reiner Wannenwetsch was een zeer geliefd jurylid bij zowel organisaties als bij zijn collega’s. De Duitser maakte talloze keren deel uit van het jurycorps op internationale wedstrijden en kampioenschappen. Ook was hij diverse keren voorzitter van de jury, zoals dit jaar op het EK jeugd in Selestat.

Met de pensionering van Wannenwetsch gaan we een uitstekend level 4 jurylid missen op de wedstrijden!

