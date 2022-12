Jérôme Voutaz boven Bram Chardon en Koos de Ronde

Vier extra strafpunten

De jury voerde namelijk een correctie van vier extra strafpunten door voor een gevallen bal in hindernis tien. Daardoor veranderde de tijd van Bram van 258.16 seconden naar 262.16 en dat was 0.27 seconden meer dan concurrent Jérôme Voutaz (SUI). Voutaz gaat er dus met de winst vandoor en gaat morgen, tijdens de strijd om de wereldbekerpunten, als laatst van start.

Jérôme Voutaz

Koos de Ronde en Glenn Geerts ook foutloos

Koos de Ronde (NED) en Glenn Geerts (BEL) lieten net als Voutaz alle ballen liggen. Met de tijden van de eerste en de twee ronde opgeteld eindigden zij in 266.73 en 268.09 seconden. Dat was goed genoeg voor de derde en vierde plaats. Dries Degrieck (BEL) zou daar met zijn tijd van 271.15 goed bijgezeten hebben, maar door een bal in hindernis tien van de eerste ronde en een bal in hindernis zes van de drive-off vergrootte hij het gat tot zijn concurrentie met acht extra strafpunten.

Micheal Brauchle (GER) was in de eerste ronde niet zo snel als we van hem gewend zijn. De tweede ronde was beter. Daardoor liet hij Benjamin Aillaud (FRA) achter zich in het eindklassement.

