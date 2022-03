Kaartverkoop Pau gestart: nu 20% korting

De organisatie verzorgde in 2020 het WK enkelspan paarden. Ze konden toen niet de gebruikelijke 40.000 bezoekers verwelkomen, maar er was wel degelijk publiek. Er ontstonden geen grote uitbraken onder bezoekers, waardoor de gezondheidsgevolgen zeer beperkt bleven. Met deze ervaring op zak hield de organisatie in 2021 het evenement als vanouds en ook in 2022 kan dat weer.

Het grote promodorp bestaat uit +100 standhouders, eetgelegenheden en vermaak voor de kinderen. Daarnaast wordt er een paardenveiling, een paardenshow en een gezellige borrelavond georganiseerd.

Programma

Naast de landenwedstrijd voor enkelspannen wordt er, net als voorgaande jaren, ook een 5* eventingwedstrijd verreden. Het programma voor de menwedstrijd ziet er als volgt uit:

Dressuur: Donderdag 27 oktober

Vaardigheid: Zaterdag 29 oktober

Marathon: Zondag 30 oktober

Bestel je tickets hier (de korting is bij de prijzen inbegrepen)

Frans Schiltz Pau 2021

