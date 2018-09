Kandidaat rijdersvertegenwoordiger Chester Weber

Chester Weber

Vijftienvoudig Amerikaans vierspankampioen Chester Weber (43) is sinds 1999 actief als internationaal vierspanmenner. Daarvoor (sinds 1992) reed hij op internationaal niveau bij de tweespannen. Vanaf 2000 is hij zich volledig professioneel gaan toeleggen op de samengestelde mensport. Onder zijn vele internationale sportieve successen is de overwinning als eerste Amerikaan in Aken in 2015 een hele bijzondere.

Naast zijn eigen actie mencarrière is Chester ook betrokken bij de organisatie van de internationale menwedstrijd in Live Oak International in Ocala. Verder is hij ook bestuurslid van de Amerikaanse nationale federatie, waar hij sinds 2015 de functie van secretaris en penningmeester bekleedt en is hij nationaal jurylid.

Motivatie

Weber heeft veel kennis van de samengestelde mensport, niet alleen als rijder, maar ook vanuit de rol van een wedstrijdorganisatie en die van een chef d’équipe. ‘Ik ben in staat om te multitasken,’ zegt hij. Als voorbeeld noemt hij de wedstrijd in Live Oak, waar hij deelnemer en organisator was en er bovendien ook gelijktijdig een internationale springwedstrijd werd gehouden. En verder zegt hij: ‘Bij de enkel- en tweespannen en de ponymenners ben ik chef d’équipe geweest. Daar heb je weer een heel andere rol in de samenwerking met officials. En ik probeerde het team altijd zo te laten functioneren dat er synergie was, maar zo dat ieder individueel de beste prestatie kon leveren. Ik ken dus alle kanten van de samengestelde mensport en wil in het FEI Driving committee graag mijn steentje bijdragen.’

