Keispelt biedt ‘vroegboekkorting’ (voor 8 mei)!

Gratis boxen

De eerste 4 vierspan paarden of -pony’s die zich voor 8 mei inschrijven krijgen 3 boxen gratis! De eerste 6 tot 10 vierspan paarden of -pony’s die zich voor 8 mei melden krijgen 2 boxen gratis. De eerste 10 tweespan paarden of -pony’s die zich voor 8 mei inschrijven, krijgen 1 box gratis.

Marathon op zondag

De wedstrijd in Keispelt is een twee-en driesterrenwedstrijd voor alle rubrieken: enkel-, twee-en vierspan, paarden en pony’s én jonge paarden.

De wedstrijd begint op woensdag 22 mei met de veterinaire keuring, op donderdag en vrijdag gevolgd door de dressuur. Op zaterdag staat de vaardigheid op het programma, op zondag wordt de wedstrijd afgesloten met de marathon.

Sterk jurycorps

De jury staat onder leiding van het Franse level 4 jurylid Anne Marie Turbé, aangevuld met level 4 juryleden Andrew Counsell (GBR) en Reiner Wannenwetsch (GER) en level 2 juryleden Ad van Roon (NED) en Beat Schenk (SUI).

Het parcoursontwerp is in de capabele handen van de level 3 parcoursbouwer Kurt Seidl uit Oostenrijk. De recent naar level 4 gepromoveerde Technical Delegate Jeannie Lane uit Groot-Brittannië ziet er op toe dat het technisch gedeelte van de wedstrijd op rolletjes verloopt. De Britse Katy Stewart is de verantwoordelijke FEI Chief Steward.

